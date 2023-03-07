Челсі — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.03.2023

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 7 березня і розпочнеться о 22:00.

У вівторок, 7 березня, відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Челсі на своєму полі прийме Боруссію Дортмунд.

Челсі — Боруссія Дортмунд

7 березня, 22:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон. Арбітр зустрічі - Йохем Кампхус

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У минулому турі чемпіонату Англії Челсі зумів здивувати своїх шанувальників, здобувши мінімальну перемогу над Лідсом (1:0). На жаль, нинішні реалії такі, що лондонський клуб перебуває у кризі, а ця перемога стала лише другою за останні дванадцять ігор. І це був лише другий гол за останні сім поєдинків.

Є багато питань щодо Грема Поттера. Вже почали з'являтися чутки, що англійського фахівця може бути звільнено найближчими днями чи тижнями. Матч проти Боруссії Дортмунд може мати важливе значення. Тут ще не все втрачено, тож на своєму полі треба перемагати у два м'ячі та проходити далі. Простіше сказати, чим зробити, знаючи, в якій формі знаходиться Челсі.

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"Синім" вдалося забити в матчі проти Лідса лише з кутового, але опускаючи деталі, їм була потрібна ця перемога, щоб перервати серію негативних результатів. На полі не з'явився Михайло Мудрік, який провів усю гру на лаві для запасних. І далеко не факт, що українець вийде на поле у матчі проти німецької команди.

Боруссія знаходиться в добрій формі і має рівну кількість очок у Бундеслізі нарівні з Баварією. Колектив Терчиза здолав Бохум у Кубку Німеччини, а також впорався проти Лейпцига (2:1) у попередньому турі чемпіонату Німеччини.

Варто зазначити, що не зіграє проти Челсі Адеємі – автор єдиного голу у першому матчі. Крім того, під питанням участь Грегора Кобеля, який чудово зіграв проти "синіх" у першій грі та зробив кілька важливих сейвів.

За версією Parimatch, у Боруссії Дортмунд вищі шанси вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Челсі: Кепа — Чалоба, Кулібалі, В. Фофана — Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чілвелл — Стерлінг, Гаверц, Феліш

Боруссія Дортмунд: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру — Джан — Брандт, Беллінгем, Езкан, Ройс — Алле

Не зіграють: Броя, Канте, Менді, Аспілікуета, Тіаго Сілва, Маунт – Мукоко, Камара, Морєй, Адеємі, Мален, Дюранвіль, Р'єрсон

Під питанням: Джеймс — Кобель.

Тренери кажуть:

Грем Поттер (Челсі): "Це важливий і дуже хвилюючий матч. Нас чекає великий вечір футболу на Стемфорд Брідж, і ми з нетерпінням чекаємо на нього. Ми мислимо позитивно і постараємося перемогти. Боруссія — топова команда. Зараз вона набрала приголомшливий хід і перемагає майже в кожній грі.

У нашому становищі треба радіти тиску. Це означає, що ми маємо фантастичний шанс поборотися за місце у вісімці найкращих. Я просто думаю про те, наскільки важливо команді та клубу пробитися до чвертьфіналу. Ми граємо проти топового суперника, це величезний виклик, але водночас і неймовірна нагода. Викладемося на полі на всі сто відсотків".

Едін Терзич (Боруссія Дортмунд): "Я не думаю, що вибір схеми стане визначальним. На нас чекає гра на виліт, і зараз у нас є невелика перевага. Ми чудово усвідомлюємо силу суперника та його якість. В останніх матчах вони не дістали очок, які заслуговували.

Слабкі сторони Челсі? Вони були дуже активні на трансферному ринку і не встигли інтегрувати новачків. У нас є шанс вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якщо ми будемо командою, підтримуватимемо один одного на полі.

Карім Адеємі тренується із м'ячем, але ще не готовий. Нам не вистачатиме Юссуфи Мукоко та Джуліана Рієрсона".

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