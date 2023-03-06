Паркер: Бажаємо отримати від матчу задоволення

Англійський тренер — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер дав коментар напередодні гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"По-перше, маємо дуже непросте завдання, це ясно. Але ми з позитивом озираємось на перший матч. Він вийшов бойовим. Нам не зарахували гол. Це був важкий поєдинок. Його результат вирішили дві помилки. Але більшість матчу ми боролися на рівних.

Ми приїхали сюди з дуже непростим завданням. Бажаємо отримати від цього задоволення як команда і як клуб. Ми віддамо всі сили в цьому матчі-відповіді, насолодимося грою і покажемо той рівень, на якому ми здатні грати", — наводить слова Паркера офіційний сайт УЄФА.

Матч Бенфіка — Брюгге відбудеться 7 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.