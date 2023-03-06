Шмідт: Ми ведемо у протистоянні з Брюгге, але все одно будемо атакувати

Коуч португальської Бенфіки — про майбутній матч Ліги чемпіонів.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт поділився думками напередодні матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Брюгге. Нагадаємо, перший матч закінчився перемогою "орлів" — 2:0.

"Ситуація ясна: ми виграли на чужому полі, і якщо вони хочуть вийти до чвертьфіналу, то в якийсь момент їм доведеться йти в атаку. Із самого початку чи ні – побачимо. Ми маємо зосередитися на своїй грі.

Ми ведемо у протистоянні, але все одно будемо атакувати. Чекаю на важкий матч — можливо, Брюгге не найкращим чином виступає цього сезону, але у них багато класних гравців. Якщо вони зловлять свою гру, то можуть завдати нам чимало проблем.

Ситуація ясна: ми виграли на чужому полі, і якщо вони хочуть вийти до чвертьфіналу, то в якийсь момент їм доведеться йти в атаку. Із самого початку чи ні – побачимо. Ми маємо зосередитися на своїй грі", — цитує Шмідта офіційний сайт УЄФА.

Матч Бенфіка — Брюгге відбудеться 7 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.