Мілан дозаявив Меньяна на Лігу чемпіонів

"Россонері" отримали потужне підсилення перед матчем-відповіддю проти Тоттенгема.

Мілан дозаявив на Лігу чемпіонів французького голкіпера Майка Меньяна, повідомляє football-italia.

27-річний француз спочатку був частиною команди на початку цього сезону, але його вилучили із заявки через травму гомілки, яка не дозволяла грати протягом п'яти місяців.

Меньян повернувся до складу в матчі з Аталантою (2:0) наприкінці минулого місяця, а також відіграв усі 90 хвилин в програному матчі проти Фіорентини (1:2).

Як наголошує Calciomercato, УЄФА підтвердив, що Меньяна зареєстрували в складі Мілана для участі в Лізі чемпіонів, що дозволить французу зіграти у другому матчі 1/8 фіналу турніру проти Тоттенгема.

Матч Тоттенгем — Мілан відбудеться 8 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.