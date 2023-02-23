Шлагер: У другому таймі з Манчестер Сіті ми зіграли саме так, як хотіли

Хавбек Лейпцига — про нічию в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зумів на своєму полі уникнути поразки від Манчестер Сіті.

Півзахисник "биків" Ксавер Шлагер поділився враженнями від цього протистояння.

"У другому таймі ми зіграли саме так, як хотіли. Спочатку ми хотіли закрити вільні зони за допомогою високого пресингу в середній лінії, але вони здорово тримали м'яч, перевантажували простір і ми просто не встигали за ними", — цитує слова Шлагера офіційний сайт УЄФА.

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