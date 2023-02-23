РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу 22.02.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонов, що відбувся 22 лютого 2023, 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зумів на своєму полі уникнути поразки від Манчестер Сіті.

Підопічні Хосепа Гвардіоли мали мінімальну перевагу в рахунку після першого тайму завдяки голу Ріяда Мареза, але в другій половині зустрічі Йошко Гвардіол приніс "бикам" нічийний результат на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу РБ Лейпциг — Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонов-2022/23:

РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Гвардіол, 69 — Марез, 27



РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 88) — Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) — Собослаї, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер — А. Сілва (Поульсен, 82).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез, Б. Сілва, Гріліш — Голанд.



Попередження: Генріхс.