Манчестер Сіті змарнував нагоду здолати РБ Лейпциг
22 лютого 2023
Німецький колектив продовжив домашню серію без поразок від представників Англії.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1
Голи: Гвардіол, 69 — Марез, 27
РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн (Генріхс, 46), Орбан, Гвардіол, Гальстенберг (Раум, 88) — Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) — Собослаї, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер — А. Сілва (Поульсен, 82).
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез, Б. Сілва, Гріліш — Голанд.
Попередження: Генріхс.