Стрічка новин

23:57

Інтер у більшості вирвав перемогу над Порту завдяки голу Лукаку

23:54

Манчестер Сіті змарнував нагоду здолати РБ Лейпциг

23:19

Онана накричав на Джеко — Чалханоглу довелося заспокоювати камерунця

23:10

Марез — п'ятий гравець з Африки, який забив 20 голів у Лізі чемпіонів

20:45

Аке та Марез зіграють із перших хвилин проти РБ Лейпциг

16:15

Форсберг: Лейпциг голодний до успіхів в Лізі чемпіонів

15:40

Бастоні — перед матчем з Порту: Інтер не повинен втрачати голову, якщо щось піде не так

15:20

Розе — перед Ман Сіті: Це буде непростий матч, але все можливо

14:55

Де Брюйне, Ляпорт і Стоунз не зіграють проти Лейпцига

14:14

Вальверде: Те, що Анчелотті сказав нам у перерві матчу з Ліверпулем, було дуже важливо