Генріхс: Після перерви ми могли досягти більшого проти Манчестер Сіті

Захисник Лейпцига — про нічию в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зумів на своєму полі уникнути поразки від Манчестер Сіті.

Захисник "биків" Беньямін Генріхс поділився враженнями від цього протистояння.

"У першому таймі нам ще пощастило з результатом, але після перерви ми могли досягти більшого. Ми були сміливішими після перерви, а завдяки цьому можна справлятися навіть із Сіті".

"У перерві нам сказали спокійніше поводитися з м'ячем. Ми запропонували супернику справлятися з добрими ривками за спини захисникам".

"Надзвичайно гірко від того, що я втратив свій шанс. Спогади про такі моменти навіть вдома потім не відпускають. На мене чекає безсонна ніч — я мав забити або, принаймні, допомогти зрівняти рахунок", — цитує слова Генріхса офіційний сайт УЄФА.

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