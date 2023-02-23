Гюндоган: Могли вирішити долю матчу з Лейпцигом ще до перерви

Хавбек Манчестер Сіті — про нічию в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:1).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зумів на своєму полі уникнути поразки від Манчестер Сіті.

Центральний півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган поділився враженнями від цього протистояння.

"Ми створили більше моментів у цьому матчі, могли вирішити долю поєдинку ще до перерви. Задоволені грою, чого не можна сказати про результат".

"Знали, що Лейпциг додасть після перерви. Вони безперечно не можуть бути задоволені першим таймом. Розуміли, що вони намагатимуться більше тиснути, але самі почали втрачати м'яч під час переходу з оборони в атаку і пропустили необов'язковий м'яч", — цитує слова Гюндогана офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг — Манчестер Сіті ви можете на Football.ua.