Розе: Краще пізно, аніж ніколи

Керманич РБ Лейпциг прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Німецький РБ Лейпциг напередодні зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті на власному полі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоних биків" Марко Розе після завершення зустрічі прокоментував власні враження від подій на полі.

"Ми не перебували в режимі Ліги чемпіонів у першому таймі. Ми повинні починати грати й боротись від самого початку. Це був справді важкий перший тайм, а 26% володіння м’ячем — недостатній показник.

Занадто мало точних дій, занадто мало активності, утратили занадто багато перших і других м’ячів. Загалом, це був абсолютно поганий перший тайм.

Другий тайм, навпаки, був дуже хорошим. У підсумку, ми все ще маємо шанси на вихід до наступного раунду, ми все ще в грі, і є багато речей, які можна взяти з цього матчу. Краще пізно, аніж ніколи.

Тепер ми точно знаємо, як не треба грати в матчі на чужому полі за кілька тижнів. Володіння є ключовим, бо Сіті не любить бігати за м’ячем. А з цією нічиєю ми якось погодимось", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 14 березня.