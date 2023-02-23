Розе: Краще пізно, аніж ніколи

23 лютого 2023

Марко Розе, Getty Images

Керманич РБ Лейпциг прокоментував нічию проти Манчестер Сіті.

Німецький РБ Лейпциг напередодні зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті на власному полі у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоних биків" Марко Розе після завершення зустрічі прокоментував власні враження від подій на полі.

"Ми не перебували в режимі Ліги чемпіонів у першому таймі. Ми повинні починати грати й боротись від самого початку. Це був справді важкий перший тайм, а 26% володіння м’ячем — недостатній показник.

Занадто мало точних дій, занадто мало активності, утратили занадто багато перших і других м’ячів. Загалом, це був абсолютно поганий перший тайм.

Другий тайм, навпаки, був дуже хорошим. У підсумку, ми все ще маємо шанси на вихід до наступного раунду, ми все ще в грі, і є багато речей, які можна взяти з цього матчу. Краще пізно, аніж ніколи.

Тепер ми точно знаємо, як не треба грати в матчі на чужому полі за кілька тижнів. Володіння є ключовим, бо Сіті не любить бігати за м’ячем. А з цією нічиєю ми якось погодимось", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 14 березня.

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