Гвардіола: Можливо, у матчі-відповіді я вирішу грати з дев’ятьма нападниками

Керманич Манчестер Сіті прокоментував нічию проти РБ Лейпциг.

Англійський Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию проти німецького РБ Лейпциг на полі суперників у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення зустрічі прокоментував власні враження від подій на полі.

"Якщо чесно, то в мене не було великих очікувань від цього матчу. У мене було передчуття, що сьогодні буде нічия, а все в підсумку вирішуватиметься в матчі-відповіді. Дуель на цій стадії — це 180 хвилин футбол, і тому не хотів, аби ми перемогли в Лейпцигу з рахунком 4:0, або взагалі програли 3:4.

У нас було чотири гри за останніх 10 днів, але ми прилетіли сюди, а післязавтра вже мусимо вирушати до Борнмута. Це змушує мене дивитись у майбутнє кожного разу, коли я мушу готувати стартовий склад.

І все ж таки, я залишився задоволений нашою грою, бо це — Ліга чемпіонів. Дуже складний турнір.

У мене є можливість зробити п’ять замін, але це не зобов’язує мене нею користуватись. Я був дуже задоволений тим, що я бачив на футбольному полі. Я аналізував гру Лейпцига та формував склад під суперників, бо за ними треба постійно наглядати, адже вони грають у шість гравців в атакувальній ланці.

У мене немає складу, який міг би конкурувати з Лейпцигом у побудові контратак. Вони кращі за нас у цьому, швидше рухаються та швидше думають. У цих моментах, напевно, будь-яка німецька команда краще за будь-яку англійську.

Можливо, у матчі-відповіді я вирішу грати з дев’ятьма нападниками, щоб зупинити суперників та перехопити ініціативу, хто знає.

Після гри я зібрав команду на полі, але голови гравців були опущені додолу. Я запитав їх: "Чому ви понурились?". Їхня гра була дійсно хорошою, і вони все робили так, як і мали робити", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 14 березня.