Онана: Не дивлюся на свої сейви — я дуже радий за Лукаку

Голкіпер Інтера — про перемогу в матчі плей-оф Ліги чемпіонів над Порту (1:0).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

Голкіпер "нерадзуррі" Андре Онана поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Найважливіше було перемогти. Ми могли забити ще більше голів, але підсумковий успіх для команди найважливіше. Це командна перемога, ми багато працювали разом і заслужили цей успіх. Ми страждали, але нам вдалося повернуся у гру.

Я не дивлюся на свої сейви — я дуже радий за Лукаку. Він чудово вийшов і зумів забити, щоб здобути важливу перемогу.

Вболівальники? Вони роблять нас сильнішими, і ми ще більше щасливі, що здобули цю перемогу для них", — цитує слова Онана офіційний сайт Інтера.

Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 березня.