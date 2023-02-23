Мхітарян: Інтер чекає ще одна дуже складна гонка в Португалії

Хавбек Інтера — про перемогу в матчі плей-оф Ліги чемпіонів над Порту (1:0).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

Півзахисник "нерадзуррі" Генріх Мхітарян поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми страждали, боролися і робили все можливе, щоб перемогти. Нам це вдалося з великими труднощами. На щастя, Ромелу допоміг нам, і ми перемогли у цьому матчі.

Ми грали проти дуже досвідченої команди, важкого суперника і показали, що будемо боротися до кінця. У цих іграх ми повинні бути повністю зосереджені. Ми знаємо, що нас чекає ще одна дуже складна гонка в Португалії, і ми також будемо готові до цього", — цитує слова Мхітаряна офіційний сайт Інтера.

Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 березня.