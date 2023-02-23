Консейсау: Лаутаро Мартінес мав бути дискваліфікований після першої гри проти Інтера

Керманич Порту прокоментував поразку від Інтер.

Португальський Порту напередодні розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти міланського Інтера з мінімальної поразки на чужому полі.

Інтер — Порту 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я вважаю результат справедливим, бо останні 10 хвилин були для нас дуже важкими.

Отавіо був вилучений, і в мене його червона картка не викликає жодних питань. Але є гравці Інтера, які також заслуговують на суворі санкції. Я вважаю, що Лаутаро Мартінес повинен був отримати жовту картку за фол на Пепе, і якби це сталось, він був би дискваліфікований на другий матч.

Але арбітр зробив так, як вирішив зробити. Я не буду говорити, правильно це чи ні. Залишаю це на ваш розсуд.

Це був лише перший матч, і він вийшов дуже збалансованим і дуже конкурентним. Я пам’ятаю один сейв Діогу Кошти за моменту Алессандро Бастоні в першому таймі, але ми теж мали кілька моментів, аби забити.

Ми також повинні були бути більш агресивними у другому таймі, оскільки ми занадто дешево втрачали м’яч у небезпечних ситуаціях, а потім була червона картка, яка все зламала.

Я знав, що в той момент Індзагі намагатиметься зробити все, щоб максимально використати ширину Інтера, що він намагався робити всю гру до цього. Ми готувалися до такого розвитку подій, але нам не вистачало гравців у штрафному у вирішальні моменти гри.

Матчі плей-оф Ліги чемпіонів — це такі відповідальні зустрічі, до яких потрібно дуже ретельно готуватись, тому що в суперників дуже багато сильних сторін. Це — 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, найкращого клубного турніру в світі.

Наша мета полягає в тому, щоб знати, що ми повинні робити, коли у нас є м’яч у ногах, зрозуміти, як знаходити простір і рухати туди цей м’яч. Інтер, безумовно, грав дуже добре, вони тримали рівновагу, але якщо ви подивіться на чисті гольові моменти, я думаю, що сьогодні ми могли досягти іншого результату.

Питання стартового складу ми вирішили в останню хвилину. Галено був обмежений у своїх можливостях, я знав, що Еванілсон не може грати 90 хвилин, а Отавіо, звичайно, не був настільки плавним у своїх звичних рухах, як зазвичай. Проте Урібе був у хорошій формі. Вони грали, тому що я думав, що вони можуть це робити", — заявив португальський фахівець.

Матч-відповідь поміж португальським Порту та міланським Інтером відбудеться 14 березня.