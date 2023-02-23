Пепе: Сподіваюся, що у грі-відповіді з Інтером ми зможемо зробити камбек

Захисник Порту — про поразку в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

39-річний захисник португальського клубу Пепе поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Важко пояснити цю поразку після такої гарної гри. Мої вітання Інтеру. Сподіваюся, що у грі-відповіді, перед своїми вболівальниками, ми зможемо зробити камбек".

"Ми непогано зіграли попереду і створили принаймні два небезпечні моменти, коли могли забити. Але у цьому турнірі за погану реалізацію доводиться платити високу ціну".

"Ми показали свій клас. Показали, що можемо боротися за перемогу, але Онана блискуче грав у воротах. Інтер став перевершувати нас по моментам лише після червоної картки, а до цього ми контролювали хід матчу, багато володіли м'ячем та знаходили простір для атак", — цитує слова Пепе офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua.