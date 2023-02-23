Лукаку — після переможного гола проти Порту: Мені довелося пережити кілька непростих місяців

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.
Нападаник "нерадзуррі" Ромелу Лукаку, який і став автором єдиного та переможного гола, поділився враженнями від результату цього протистояння.
"Було важливо здобути перемогу. І ми дуже хотіли забити другий м'яч.
Мені довелося пережити кілька непростих місяців. Радий, що я знову в строю і можу допомагати команді досягти наших спільних цілей.
Я не одноосібник – мені хочеться намагатися заради Інтера. Я дуже радий цій перемозі. Хочемо продовжувати в тому ж дусі", — цитує слова Ромелу Лукаку офіційний сайт УЄФА.
Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua.