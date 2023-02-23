Лукаку — після переможного гола проти Порту: Мені довелося пережити кілька непростих місяців

Форвард Інтера — про перемогу в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти Порту (1:0).

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер у кінцівці вирвав перемогу над Порту, який був вимушений догравати зустріч у меншості.

Нападаник "нерадзуррі" Ромелу Лукаку, який і став автором єдиного та переможного гола, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Було важливо здобути перемогу. І ми дуже хотіли забити другий м'яч.

Мені довелося пережити кілька непростих місяців. Радий, що я знову в строю і можу допомагати команді досягти наших спільних цілей.

Я не одноосібник – мені хочеться намагатися заради Інтера. Я дуже радий цій перемозі. Хочемо продовжувати в тому ж дусі", — цитує слова Ромелу Лукаку офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео гола та огляд матчу Інтер — Порту ви можете на Football.ua.