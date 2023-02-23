Індзагі: Інтер виграв лише перший раунд двобою

Керманич міланського клубу прокоментував перемогу над Порту.

Міланський Інтер напередодні розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Порту з мінімальної перемоги на власному полі.

Інтер — Порту 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми провели відмінну гру проти фізично сильного й технічного суперника, відмінної команди.

Ми виграли лише перший раунд двобою, знаючи, що потім на нас очікує ще один виклик. Є певний жаль з приводу тих моментів, які в нас були, і ми не реалізували їх у першому таймі. У другому ми відновили паритет, а якій Шкрініар та Онана дуже добре виступили в лінії захисту.

Згодом нам допомогли заміни, ми забили гол, хотіли зробити трохи більше, але зрештою залишились задоволені перемогою і тим, що ми провели чудовий матч.

Усі гравці, які брали участь у цьому матчі, виступили добре. Мені наразі потрібен кожен із них, бо доводиться грати багато матчів та ще й проти суперників такого високого рівня.

Проти того ж Порту довелось витратити багато зусиль, помітно нелегка зустріч. Ми грали агресивно та рішуче, і використовували наш футбольний інтелект, як я й просив хлопців.

Ромелу Лукаку? Він створює велику додану вартість для нашої команди", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж португальським Порту та міланським Інтером відбудеться 14 березня.