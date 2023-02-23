Марез — найкращий гравець матчу РБ Лейпциг — Манчестер Сіті

Нападник забив єдиний м’яч своєї команди.

Напередодні англійський Манчестер Сіті розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького РБ Лейпциг із нічиєї на полі суперників.

РБ Лейпциг — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

За підсумками зустрічі організатори змагань традиційно визначили футболіста, який зробив найбільший внесок у події на футбольному полі.

Цього разу ним став алжирський нападник "містян" Ріяд Марез, на рахунку якого єдиний влучний постріл його команди в цій грі, що відбувся посеред першого тайму.

Окрім цього, 32-річний виконавець тричі бив у напрямку чужих воріт (1 влучний удар), зробив 60 доторків до м’яча, мав 88% точних передач (35 із 40), та 67% удалих дій у дриблінгу (2 з 3).

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 14 березня.