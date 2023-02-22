Ді Лоренцо: Наполі став дуже серйозним та прагматичним колективом у цьому році

Захисник італійського клубу прокоментував перемогу над Айнтрахтом Ф.

Напередодні італійський Наполі розпочав двоматчеву серію протистоянь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти франкфуртського Айнтрахту із перемоги на полі суперників.

Айнтрахт — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо, на рахунку якого результативний постріл у цій грі, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Нам потрібно було краще використовувати певні можливості, але ми раді цій перемозі на складному для гостьової команди стадіоні. Ми знали, що це буде важка боротьба, саме тому початок матчу з нашого боку був дуже щільним, але суперники не відставали. Потім якось удалось стабілізувати хід зустрічі й здобути перемогу.

Цього року я вдруге забив у Лізі чемпіонів, і для мене дивно, що це трапляється саме зі мною. Дуже важлива перемога, у роздягальні була потрібна концентрація, і всі футболісти показали себе якнайкраще.

Ми знаємо, що в чемпіонаті в нас є чудова можливість виграти чемпіонські перегони. Але команда при цьому розуміє, що попереду ще багато ігор і що у футболі може статися все що завгодно.

Кожний новий матч ми зустрічаємо так, ніби це фінал. Ми стали дуже серйозним та прагматичним колективом у цьому році. Що стосується Ліги чемпіонів, то Наполі ніколи не доходив до чвертьфіналу, і це наша головна мета. Давайте насолоджуватися цими миттєвостями.

Гра була дійсно важкою, бо в цьому турнірі геть інший темп. Через це ми мали дещо повільний старт. Нам потрібно було бути обережними, адже Кім і Ррахмані підключались до атаки за першої нагоди. Удалось їх стримати, а потім були відтинки гри, коли ми продемонстрували свою якість", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж італійським Наполі та німецьким Айнтрахтом Франкфурт відбудеться 15 березня.