Терзич: Адеємі в моменті з голом був неначе Дорожній бігун із мультику

Керманич Боруссії Д прокоментував перемогу над Челсі.

Дортмундська Боруссія напередодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА переграла лондонський Челсі на власному полі.

Боруссія Дортмунд — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення зустрічі головний тренер "джмелів" Едін Терзич прокоментував виступ своєї команди.

"Чудово опинитись у ролі команди, яка перемогла в настільки складній грі. Маю визнати, нам трохи пощастило, бо в нас був воротар, якому вдався винятковий виступ цього вечора. Проте я не бачу потреби вибачатись перед Челсі за нашу перемогу.

Що нам дійсно зараз потрібно зробити, так це збільшити тривалість володіння м’ячем. Ми часто вигравали боротьбу в центрі поля, але потім просто дарували контроль суперникам фактично за безцінь.

Багато позитивних моментів удалось спостерігати сьогодні, проте найголовніший із них — перемога. Проте Челсі ніколи не було легко грати, і тому сьогодні нам удався дуже гарний крок.

Як мені здалось, ми непогано захищали власні ворота, але натомість рідко перебували в заключній третині поля. Челсі також мав свої гольові моменти на цьому тлі, і ви самі бачили кількість заблокованих ударів суперників у нашому виконанні. Вони мають неймовірних гравців попереду, проте ми вистояли.

Очевидно, що Кобель перебуває в неймовірній формі, і добре, що, коли справи йшли не найкращим чином, він нас рятував.

Що ж до голу, то Адеємі в тому моменті був неначе Дорожній бігун із мультику. Гоп-гоп, і він пішов від усіх суперників на своєму шляху до штрафного. Це був вирішальний момент для нас у цій грі. Клінічний фініш. Сподіваюсь, що він буде продовжувати в тому ж дусі, бо в такій формі він — наша зброя", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та дортмундською Боруссією відбудеться 7 березня.