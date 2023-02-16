Стрічка новин

00:28

Боруссія Дортмунд — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу 15.02.2023

00:19

Брюгге — Бенфіка 0:2 Відео голів та огляд матчу 15.02.2023

00:03

Челсі з Мудриком поступився Борусcії Дортмунд на виїзді

23:53

Бенфіка обіграла Брюгге завдяки голам Жуана Маріу та Нереса

21:53

Боруссія Д — Челсі: онлайн-трансляція матчу 15.02.2023 Ліги чемпіонів

21:04

Яремчук залишився у запасі на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

20:55

Мудрик дебютує за Челсі в рамках Ліги чемпіонів із перших хвилин проти Боруссії Дортмунд

13:26

Кейн — щодо поразки від Мілана: Важкий матч, але ми лише на пів дорозі

11:59

Мбаппе: Галтьє попросив мене бути максимально рішучим та дати команді імпульс

11:27

Зоммер: Матч-відповідь у Мюнхені не буде легкою прогулянкою