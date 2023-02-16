Боруссія Дортмунд — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу 15.02.2023

Автором єдиного голу в цій зустрічі став Карім Адеємі, завдяки якому "джмелі" залишили поле в якості переможців.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонов-2022/23:
Боруссія Дортмунд – Челсі 1:0
Гол: Адеємі, 63.
Боруссія: Кобель – Вольф (Рюерсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллінгем, Озджан, Адеємі (Байно-Гіттенс, 79) – Алле (Модест, 68).
Челсі: Кепа – Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвелл (Кукурелья, 71) – Лофтус-Чік, Енцо Фернандес – Зієш, Феліш, Мудрик (Маунт, 71) – Гаверц.
Попередження: Беллінгем, Джан, Адеємі, Озджан, Рюерсон, Зюле – Джеймс, Сілва, Зієш, Маунт.