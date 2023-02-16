Челсі з Мудриком поступився Борусcії Дортмунд на виїзді

Підопічні Грема Поттера програли німецькому колективу.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Челсі.

Колектив Грема Поттера перебуває не в кращих кондиціях, чим зуміла скористатися німецька команда. Незважаючи на те, що під час зустрічі моменти у "синіх" були, реалізувати вони їх не зуміли.

Більше того, на 63-й хвилині гри Боруссія вибігла в контратаку, Адеємі один в один переграв Енцо Фернандеса, вийшов віч-на-віч з Кепою, після чого переграв голкіпера і забив у порожні ворота.

Щодо Михайла Мудрика, то в першій половині гри він виглядав непогано, але від нього явно чекають більшого не лише шанувальники Челсі, а й українські вболівальники. На 71-й хвилині гри українця було замінено на Марка Кукурелью.

Незважаючи на те, що Челсі продовжив тиснути, відзначитися голом на виїзді до Німеччини так і не зумів.

1:0 – перемога Боруссії Дортмунд, а гра у відповідь відбудеться 7 березня в Лондоні.

Боруссія Дортмунд – Челсі 1:0

Гол: Адеємі, 63.

Боруссія: Кобель – Вольф (Рюерсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Брандт, Беллінгем, Озджан, Адеємі (Байно-Гіттенс, 79) – Алле (Модест, 68).

Челсі: Кепа – Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвелл (Кукурелья, 71) – Лофтус-Чік, Енцо Фернандес – Зієш, Феліш, Мудрик (Маунт, 71) – Гаверц.

Попередження: Беллінгем, Джан, Адеємі, Озджан, Рюерсон, Зюле – Джеймс, Сілва, Зієш, Маунт.