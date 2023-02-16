Поттер: Я б не квапився дорікати футболістам Челсі за гру

Керманич Челсі прокоментував поразку від Боруссії Д.

Лондонський Челсі напередодні поступився на Зігналь-Ідуна-Парк у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Боруссія Дортмунд — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення зустрічі головний тренер "пенсіонерів" Грем Поттер прокоментував виступ своєї команди.

"Ми повинні грати краще. Челсі перебував перед чужими воротами за мить до пропущеного м’яча й вів гру. Саме тому ми залишились розчарованими, пропустивши таким чином. Але гравці все добре розуміють.

Команда знає, що здатна на більше. Звичайно, ми, як тренерський штаб, маємо допомагати їй розвиватись. Проте я б не квапився дорікати нашим футболістам за гру. Імовірно, зупинимось на позитивних моментах, бо цей виступ став для нас черговим кроком уперед.

Перед матчем ми дивились на Джейма, Лофтус-Чіка, Чілвелла та Кулібалі в стартовому складі, розуміючи, що цей матч буде для них першим за тривалий час.

Ліга чемпіонів — це такий турнір, що ви ніколи не зможете набрати оберти за його ходом. Проте я все одно вважаю, що хлопці зіграли в якісний футбол. Зокрема, у нас були присутні три новачки, які одразу ж зіграли проти команди, яка перебуває в гарній формі.

Я сподіваюсь, що ми покращимо власну гру, і за три тижні зможемо зіграти на Стемфорд Бридж належним чином.

Суперники відчували ситуацію, у якій ми перебували, знали про наші проблеми, але наша зустріч усе одно була захоплюючою. На тренуваннях у нас панує фантастичний настрій, і, як мені здається, нам просто бракує трохи вдачі. Потрібно збільшувати продуктивність, не зупинятись, удосконалюватись. Така в нас робота", — заявив англійський фахівець.

Матч-відповідь поміж лондонським Челсі та дортмундською Боруссією відбудеться 7 березня.