Яремчук залишився у запасі на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

15 лютого 2023

РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTY IMAGES

Український форвард поки що не може завоювати довіру головного тренера бельгійської команди.

Сьогодні, 15 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між бельгійським Брюгге та португальською Бенфікою.

Головні тренери команд вже визначилися зі стартовими складами своїх підопічних і, на жаль, український форвард Брюгге Роман Яремчук залишився на лаві запасних.

Нинішнього сезону Яремчук провів 19 матчів у складі Брюгге, в яких забив два голи та віддав два асисти. Востаннє українець забивав ще у жовтні минулого року у чемпіонаті Бельгії.

Нагадаємо, матч Брюгге — Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

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