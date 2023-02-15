Брюгге — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.02.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 15 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плеф-оф раунду Ліги чемпіонів Брюгге вдома протистоятиме Бенфіці.

БРЮГГЕ — БЕНФІКА

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО, 22:00. ЯН БРЕЙДЕЛ СТЕДІУМ (БРЮСЕЛЬ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ДАВІДЕ МАСА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Це протистояння буде досить цікавим саме для українського вболівальника, адже минула команда Романа Яремчука зіграє проти теперішньої. Цікаво, чи побачимо ми на полі українця?

Брюгге – досить несподіваний учасник 1/8 фіналу ліги чемпіонів. Команда під керівництвом Карла Хуфкенса видала сильну у гру у груповому етапі, програвши лише один раз – Порту. Проте у той момент вже було ясно,3 що бельгійці йдуть у плей-оф. При цьому були обіграні Атлетіко, Баєр та той же Порту.

Але ситуація в клубі різко змінилась одразу після того, як Ліга чемпіонів пішла на паузу. У чемпіонаті Бельгії Брюгге лихоманило. Перемоги змінялись нічиїми та поразками. І Карл Хуфкенс залишив посаду головного тренера незважаючи на великий успіх на євроарені. На посаду нового тренера призначили Скотта Паркера – відомого англійського футболіста, який до Брюгге мав декілька досягнень на чолі Фулгема та Борнмута.

Поки що виходить в нього посередньо – лише одна перемога. Деякі гравці також не демонструють результатів, як от Роман Яремчук. На рахунку українського форварда у цьому сезоні лише два голи та два асисти у 16 матчах чемпіонату. Проте матч проти колишньої команди буде для нього важливим.

А його колишня команда Бенфіка, яка протистоятиме Брюгге в 1/8 фіналу ЛЧ, у бойовому настрої підходить до плей-оф. Незважаючи на виліт з Кубку Португалії, команда Роджера Шмідта очолює таблицю внутрішнього чемпіонату. Ще приємний момент для них – “орли” підходять до матчу з бельгійцями без кадрових втрат. Усі лідери на місці, усі готові та заряджені.

Давайте згадаємо, як грала Бенфіка у груповому етапі ЛЧ. Група в них була досить складна, з ПСЖ, Ювентусом та Маккабі Хайфа, але вони нікого не боялись. 14 очків у 6 матчах здобула Бенфіка. При цьому вони два рази обіграли італійського суперника, стільки ж Маккабі, і два рази поділили очки з ПСЖ. І досі у пам’яті вирішальний матч проти Хайфи, завдяки якому Бенфіка посіла першу сходинку. Згадати можна за посиланням.

Це буде перша гра між Бенфікою та Брюгге в історії. А як ми знаємо – нова гра, нова історія.

Орієнтовні склади:

Брюгге: Міньйоле – Мата, Боята, Одой, Маєр – Оньєдіка, Нільсен, Ріц, Ванакен, Ланг – Яремчук.

Бенфіка: Влаходімос – Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба – Фернандес, Флорентіну, Аурснес, Гедеш, Маріу – Рамуш.

Не зіграють: Сков Ольсен, Хутгла.