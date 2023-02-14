Паркер вважає, що Ліга чемпіонів може стати поворотним моментом для Яремчука в Брюгге

Фахівець вірить в успіх українського форварда.

Головний тренер Брюгге Скотт Паркер прокоментував перспективи українського форварда Романа Яремчука, який не може максимально проявити себе у цьому сезоні.

"У Романа була своя історія в Бенфіці. Потім відбувся цей його великий трансфер у Брюгге, що створило певний тиск.

Рома Яремчук – перший, хто визнав, що все йде не так, як він сподівався. Але Ліга чемпіонів може стати для нього поворотним моментом", — сказав тренер.

Відзначимо, що матч між Брюгге та Бенфікою відбудеться о середу, 15 лютого, о 22:00 за київським часом.