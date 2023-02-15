Кейн — щодо поразки від Мілана: Важкий матч, але ми лише на півдорозі

Форвард Тоттенгема прокоментував поразку від Мілана.

Лондонський Тоттенгем напередодні зазнав поразки в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійського Мілана на чужому полі.

Мілан — Тоттенгем 1:0 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "шпор" Гаррі Кейн після завершення гри залишив коментар стосовно виступу його команди.

"Це був важкий матч для нас на виїзді, але наразі ми перебуваємо лише на півдорозі. Ми повинні продовжувати боротьбу всі разом.

Я вдячний кожному з фанатів, які приїхали гру", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж лондонським Тоттенгемом та італійським Міланом відбудеться 8 березня, о 22:00.