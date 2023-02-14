Мілан у важкому матчі переміг Тоттенгем

Команда Стефано Піолі здобула першу перемогу у плей-оф ЛЧ з 2013 року.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Мілан на власному полы змагався проти Тоттенгему.

Дуже швидко "россонері" вийшли уперед. Тео Ернандес завдав досить потужного пострілу по воротах Фрейзера Форстера. Воротар "шпор" відбив м'яч, але не зовсім вдало. Браїм Діас не змарнував цей момент, забивши перший гол Мілану у плей-оф ЛЧ за 9 років.

Тоттенгем, в цілому, у першому таймі намагався переломити гру, але не часто загрожував воротам Тетерушану. У другому ситуація на полі трохи змінилась. Гості почали створювати навали на ворота господарів, а Мілан намагався виходити у контратаки.

На 79 хвилині чудовий шанс подвоїти рахунок мав Тіав. Після прострілу від Леау він не зміг головою замкнути м'яч у ворота. А за три хвилини Тоттенгем мав забивати, але Тетерушану врятував після удару головою Даєра.

Таким чином Мілан вперше за 10 років здобуває перемогу у плей-оф ЛЧ. Але попереду ще другий матч, який відбудеться 8 березня.

Мілан - Тоттенгем 1:0

Гол: Діас, 7

Мілан: Тетерушану — Тіав, Калулу, К'єр, Тео Ернандес — Салемакерс (Мессіас, 77), Крунич, Тоналі (Побега, 86), Діас (Де Кетеларе, 77), Леау (Ребич, 90+1) — Жиру.

Тоттенгем: Форстер — Лангле (Девіс, 81), Даєр, Ромеро, Емерсон — Сарр, Скіпп, Сон (Данжума, 81), Перішич, Кулусевскі (Рішарлісон, 70) — Кейн.

Попередження: Ромеро, Даєр, Тоналі.