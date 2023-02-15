Мілан — Тоттенгем 1:0 Відео голу та огляд матчу 14.02.2023

У рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Мілан здобув мінімальну перемогу над англійським Тоттенгемом — 1:0.
Незважаючи на велику кількість створених моментів, лише гол на сьомій хвилині вирішив долю зустрічі. Його автором став Браїм Діас.
До вашої уваги відео голу та огляд гри:
Мілан - Тоттенгем 1:0
Гол: Діас, 7
Мілан: Тетерушану — Тіав, Калулу, К'єр, Тео Ернандес — Салемакерс (Мессіас, 77), Крунич, Тоналі (Побега, 86), Діас (Де Кетеларе, 77), Леау (Ребич, 90+1) — Жиру.
Тоттенгем: Форстер — Лангле (Девіс, 81), Даєр, Ромеро, Емерсон — Сарр, Скіпп, Сон (Данжума, 81), Перішич, Кулусевскі (Рішарлісон, 70) — Кейн.
Попередження: Ромеро, Даєр, Тоналі.