Стрічка новин

00:44

Мбаппе не повинен був виходити у матчі з Баварією

00:30

Мілан — Тоттенгем 1:0 Відео голу та огляд матчу 14.02.2023

00:20

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу 14.02.2023

00:15

Серія без поразок Баварії триває вже 20 матчів, команда виграла усі ігри в Лізі чемпіонів

23:59

Мілан у важкому матчі переміг Тоттенгем

23:58

Гол Комана знову приніс Баварії перемогу над ПСЖ

23:54

ПСЖ — єдина команда в 1/8 ЛЧ, яка пропустила в усіх матчах турніру

23:24

Аспілікуета: Не виходжу на матч ЛЧ із думками, що ми не можемо його виграти

22:59

Терзич: Челсі втратив кількох гравців, але й придбав кілька ключових виконавців

22:45

ПСЖ — Баварія: онлайн-трансляція матчу 14.02.2023 Ліги чемпіонів