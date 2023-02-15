Мбаппе: Галтьє попросив мене бути максимально рішучим та дати команді імпульс

Форвард парижан прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен поступився на власному полі мюнхенській Баварії в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе після завершення гри прокоментував невдачу своєї команди.

"У роздягальні всі зійшлись на тому, що потрібно зберігати позитивний настрій. Це була гра вдома, проте є ще матч на чужому полі, тож шанси на вихід до наступного раунду залишаються.

Більше не існує "правила голів на виїзді", тому, якщо ми зрівняємо рахунок за сумою двох матчів, то доля путівки до чвертьфіналу буде в наших руках.

Усе ж таки, ми грали проти дуже хорошої команди, виступали єдиним фронтом. Не вважаю, що в роздягальні панує похмурий настрій. Звісно, програвати завжди неприємно, але ніхто ще не склав руки.

Я зробив усе від себе залежне, аби вийти на поле в цій грі бодай на заміну, щоб потім про не шкодувати про свою відсутність. Я відчував, що знадоблюсь команді. Тренери дали мені лише 30 хвилин ігрового часу, але нічого. Я відчуваю, що ще не готовий на 100%, але все одно мав спробувати допомогти товаришам безпосередньо в грі.

Галтьє попросив мене бути максимально рішучим та дати команді імпульс. Нам у підсумку не вдалось змінити рахунок на табло, але ми двічі були до цього дуже близькі. Це дає підстави сподіватись на краще.

Чи здивований я грою Баварії на початку матчу? Трішки. Така команда, як ПСЖ, має домінувати, бо ми не звикли поводити себе інакше. Після перерви ми почали повертатись до звичного для себе футболу.

У першу чергу, ми повинні дивитись на останні хвилини гри. Ми програвали за рахунком, але грали краще за суперників, і створили їм чимало проблем.

Ми сумлінно готувались до цієї гри, і так само буде перед матчем-відповіддю. Залишається лише побажати, щоб усі наші футболісти були здоровими. Ми побачили, що Баварії дуже не зручно, коли ми граємо в атакувальний футбол, тож ми маємо цим скористатись.

До Мюнхена ми їдемо з думками щодо кваліфікації до наступного раунду", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.