Гол Комана знову приніс Баварії перемогу над ПСЖ

Нападник мюнхенського клубу забезпечив своїй команді перевагу перед матчем-відповіддю на Альянц Арені.

За ходом поточного, унікального через проведення взимку чемпіонату світу-2022 в Катарі, сезону навіть загально визнані гранди зазнають чималих проблем із набуттям належної форми. І що тут уже казати про французький Парі Сен-Жермен, який під орудою Крістофа Галтьє достатньо довго тягнув за собою переможну серію на старті кампанії на внутрішній арені, проте зрештою двічі не зміг обіграти лісабонську Бенфіку в групі Ліги чемпіонів УЄФА, через що отримав одне з найбільш суворих покарань із можливих.

Отримати завдяки жеребу вже на першому кроці турнірної сітки плей-оф мюнхенську Баварію для "червоно-синіх" було справжнім викликом. "Та це ж повторення фіналу "ковідного" сезону!", — сказали в той вечір уболівальники по всіх кутках світу, і були цілком праві. Проте тоді обидві команди були в помітно більш визначеному стані, аніж на сьогоднішній день. ПСЖ програвав у останніх двох матчах на внутрішній арені, а Баварія підпустила до себе сенсаційний Уніон Берлін, і наразі її 11 чемпіонська "салатниця" виглядає ще тим питанням.

Проте в звітній зустрічі про справи в чемпіонаті команди взагалі не замислювались. Парижани з не до кінця зрозумілих причин розпочали гру без упевненості у власних силах, за підсумком чого швидко почали отримувати небезпеку біля власних воріт від суперників. Баварія намагалась атакувати з широкими краями та постійними передачами під удар злоту до лівого флангу штрафного на Комана, аби той зіпсував настрій колишній команді, проте ця схема спрацювала далеко не одразу.

"Червоно-сині" відносно непогано зберігали гнучкість у захисті, тоді як до контратак могли виходити виключно з довгими передачами на Неймара чи Мессі, за які тим ще потрібно було чіплятись, що з позиційною опікою від суперників було доволі складно зробити. Найбільш приємним моментом для глядачів було те, що обидві команди за таких умов зберігали високі швидкості й гра майже ніколи не йшла в одні ворота.

Проте з плином часу Баварія все ж таки почала отримувати перевагу на м’ячі, і разом із тим захоплювала все більше простору на чужій половині поля. Поперерві Нагельсманн ще й додав Девіса до лівого флангу захисту/атаки, і саме звідти канадієць трохи пізніше виконав гольову подачу на Комана. У момент результативного пострілу злету під Доннарумму саме було час згадати той самий фінал Ліги чемпіонів кількарічної давнини.

Робити було нічого, окрім як рятуватись, через що Галтьє ухвалив рішення випускати Кіліана Мбаппе без будь-яких зволікань на можливі проблеми зі станом свого підопічного. І допоки французький нападник пристосовувався на полі, у гостей був унікальний час зняти всі питання в цій грі достроково. Але лише дивом м’яч не опинявся в сітці під час трьох поспіль гольових моментів від Шупо-Мотінга, який одного разу навіть влучав у стійку, та Павара, після чого ПСЖ почав чинити шалений тиск саме за рахунок свіжого Кіліана.

Сказати, що Баварія дивом урятувалась від пропущеного — нічого не сказати. Божевільні оберти набрав Нуну Мендеш на лівому фланзі, а за підтримки Мбаппе він просто розривав захист суперників. Господарів поля навіть відправляли м’яч до сітки чужих воріт зусиллями Мбаппе, однак йому б краще було власноруч удало завершити перекидання Зоммера з гострого кута до того, аніж потім із офсайду намагатись добивати невдалі спроби Неймара. А як не забив Мессі на 84 хвилині з передачі усе того ж Мендеша, влучивши в Павара? А як Вітінья не використав свою нагоду трохи пізніше?

У цілому, Баварія ризикувала втратити перемогу, і ще більше мала б загостритись ця гра в той момент, коли за підкат проти Мессі на лівому фланзі захисту отримав другу жовту Павар, проте компенсованого часу парижанам уже не вистачило.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та мюнхенською Баварією відбудеться 8 березня на Альянц-Арені.ПСЖ —0:1Коман, 53Доннарумма — Хакімі (Кімпембе, 46), Рамос, Маркіньос, Мендеш — Заїр-Емрі (Руїс, 57), Данілу (Вітінья, 75), Верратті, Солер (Мбаппе, 57) — Мессі, Неймар.Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт — Канселу (Девіс, 46), Кімміх, Горецка, Коман (Гнабрі, 75) — Сане (Станішич, 90), Мусіала (Гравенберх, 87) — Шупо-Мотінг (Мюллер, 75).Попередження: Кімпембе, Неймар — Павар.