ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу 14.02.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу, що відбувся 14 лютого 2023 року, 22:00.

Парі Сен-Жермен в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Баварію та поступився з рахунком 0:1.

Долю поєдинку вирішив точний удар Кінгслі Комана на початку другої половини гри.

По ходу зустрічі на полі з'явився Кіліан Мбаппе, який зміг навіть відзначитись забитим голом, але його не зарахували через офсайд.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу ПСЖ — Баварія:

ПСЖ — Баварія 0:1

Гол: Коман, 53



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Кімпембе, 46), Рамос, Маркіньос, Мендеш — Заїр-Емрі (Руїс, 57), Данілу, Верратті, Солер (Мбаппе, 57) — Мессі, Неймар.



Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт — Канселу (Девіс, 46), Кімміх, Горецка, Коман — Сане (Станішич, 90), Мусіала (Гравенберх, 87) — Шупо-Мотінг.



Попередження: Кімпембе, Неймар — Павар.



На 90+1-й хвилині був вилучений Бенжамен Павар (Баварія) (друге попередження).