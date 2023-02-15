Зоммер: Матч-відповідь у Мюнхені не буде легкою прогулянкою

Голкіпер мюнхенців прокоментував перемогу над ПСЖ.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія здобула перемогу над французьким Парі Сен-Жермен на Парк де Пренс.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "Рекордмайстера" Янн Зоммер після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Матч-відповідь ми будемо грати в Мюнхені, але вже зараз можна стверджувати, що це не буде легкою прогулянкою. У першому таймі ми все контролювали, не залишили суперника вільного простору, мали перевагу у володінні м’ячем.

У другому таймі суперники зробили заміни, що додало їм імпульсу, почали з’являтись гольові моменти. Проте ми встигли перебудуватись в обороні й у підсумку відбились.

Перед нами все ж таки був ПСЖ, тому ми повинні були зіграти якомога краще у всіх ігрових ситуаціях. Як я можу пригадати, у другому таймі у нас було два чудових моменти.

Зрештою, я потрохи звикаю до гри в Мюнхені. Тут дійсно в голкіпера може бути менше роботи, аніж в інших командах, бо в обороні грають дуже хороші виконавці. Це подарунок для воротаря, коли гравці перед ним діють подібним чином", — заявив швейцарський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.