Шупо-Мотінг: Баварія боролась до останнього

Нападник мюнхенців прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА здолала французький Парі Сен-Жермен на Парк де Пренс.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Рекордмайстера" Ерік-Максім Шупо-Мотінг після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Я думаю, що ми точно добре зіграли на стартових хвилинах цієї гри. Перші 25 хвилин були хорошими, після чого ми також непогано зарекомендували себе на початку другого тайму.

Було помітно, що ми близькі до того, аби зняти всі питання в цій зустрічі достроково, але ПСЖ — це дуже сильна команда. Ми раді, що в підсумку здобули перемогу, а не пропустили під тиском суперників.

Кожен із гравців Баварії показали, що ми хотіли перемогти як єдиний колектив. Ми знаємо, що маємо гравців із видатним набором індивідуальних якостей. Баварія боролась до останнього, створювала моменти.

Зокрема, у мене було дві хороші нагоди забити, під час однієї з яких Доннарумма здійснив видатний сейв", — заявив камерунський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.