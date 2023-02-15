Де Лігт: Баварії де в чому пощастило, коли скасували гол ПСЖ через офсайд

Захисник Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА здолала французький Парі Сен-Жермен на полі суперників.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "Рекордмайстера" Маттейс де Лігт після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Я задоволений тим, що наша команда не пропустила у власні ворота в цій дуже складній грі. Окрім того вважаю, що нам де в чому пощастило, коли скасували гол ПСЖ через офсайд.

Коли потрібно грати з настільки високою лінією захисту проти настільки швидких нападників рівня Мбаппе, потрібні неабиякі індивідуальні навички та вдача. Сьогодні нам удалось проявити себе з найкращого боку.

Чи виріс я в професійному плані завдяки трансферу до Баварії? Я почуваюсь тут добре як у фізичному, так і в тактичному плані. Гра цієї команди більше мені пасує.

Ювентус? Я завжди стежу за їхніми виступами, бо для мене це не чужий клуб. У пресі інколи говорять про речі, які не відповідають дійсності. Я розумію реакцію вболівальників, яким доводиться таке читати, але я ніколи не говорив погано про Ювентус.

Я дуже люблю "бьянконері" й їхніх уболівальників. Навіть у цей важкий момент. І я сподіваюся, що Ювентус все ще виграє багато ігор у цьому сезоні, а також на те, що вони можуть добре виступати як у чемпіонаті, так і в Лізі Європи", — заявив нідерландський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.