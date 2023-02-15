Рамос: У ПСЖ є можливість змінити ситуацію, і ми повинні це зробити

15 лютого 2023

Серхіо Рамос, Getty Images

Захисник парижан прокоментував поразку від Баварії.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні поступився на власному полі мюнхенській Баварії в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Центральний захисник "червоно-синіх" Серхіо Рамос після завершення гри прокоментував невдачу своєї команди.

"Ми розпочали гру з того, що вирішили чекати суперників на власній половині поля, а після перерви в нас було вже трохи більше вільного місця. Вважаю, що результат зустрічі поганий для нас, оскільки ми грали вдома та не скористались підтримкою рідної публіки.

Нам не вистачило якості в роботі з м’ячем, чому ми ще маємо навчитись, але в жодному разі не маємо права примиритись із цим. Тепер на нас очікує захоплюючий матч-відповідь, у якому ми маємо віддати все заради перемоги.

ПСЖ хоче виграти, але в футболі завжди існує вірогідність того, що неважливо, як ти зіграєш, тоді як головне — результат. Ми маємо зберігати голову холодною.

Ті з гравців ПСЖ, хто має більше досвіду, повинні подавати приклад іншим. У нас є можливість змінити ситуацію, і ми повинні це зробити", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.

Источник: Sport.es

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