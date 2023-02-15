Нагельсманн: Баварія була здивована тим, наскільки пасивно вирішив грати ПСЖ

Керманич мюнхенців прокоментував перемогу над парижанами.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на полі суперників напередодні здолала французький Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Ми дуже добре грали в перші 25 хвилин, а також 20 стартових хвилин після початку другого тайму були на видноті.

Проте, як мені здається, ми могли грати більш прямолінійно в напрямку чужих воріт і створювати більше гольових моментів. Ми були здивовані тим, що суперники настільки багато дозволяли нам володіти м’ячем, а їхній підхід виявився настільки пасивним і зовсім не призначеним для того, щоб боротись за м’яч.

Але, звичайно, у них був на лаві для запасних Кіліан Мбаппе та його надзвичайно велика швидкість. Грати після його появи на полі стало дуже важко, і інколи ми дійсно проходили немов по лезу бритви.

Заміна в перерві для Жоау Канселу з мого боку була очевидною, оскільки він не просувався настільки глибоко до атаки, як ми планували, а Альфонсо Девіс ще й бігає на три кілометри на годину швидше за нього. Проте настільки низького захисту ПСЖ це було важливо.

Суперники нерідко залишались із одним захисником позаду подалі від м’яча, тож ми планували використати обидва фланги задля виходу до контратак.

Перемога на полі суперників дає нам певну перевагу перед матчем-відповіддю, бо ми будемо почувати себе трохи вільнішими за суперників. Думаю, що це зіграє на нашу користь, бо ПСЖ доведеться докладати більших зусиль під час підготовки", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.