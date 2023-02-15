ПСЖ тричі поспіль програв уперше з 2020 року — Баварія та Марсель відзначались і тоді

Криза панує в розташуванні французького гранда.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні поступився мюнхенській Баварії на власному полі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей результат для команди Крістофа Галтьє став третьою поспіль поразкою за останній тиждень.

До цього чинні чемпіони Франції не змогли подужати Марсель у Кубку Франції на Велодромі (1:2), а також поступились Монако в Лізі 1 на Стад Луї II (1:3).

Подібна невдала полоса є непритаманною не тільки для ПСЖ часів оруди Крістофа Галтьє на чолі основної команди, а й узагалі для виступу команди зразка останніх років.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, останнього разу парижани мали аналогічні невдалі серії аж у вересні 2020 року, коли команду очолював німецький фахівець Томас Тухель.

Тоді ПСЖ поступався тій-таки Баварії на власному полі (0:1), після чого невдало з’їздив до Ланса (0:1), якому також програвав на початку 2023 року, а продовження невдала серія отримала в домашній грі проти Марселя з п’ятьма вилученнями (0:1).

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.