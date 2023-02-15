Галтьє: ПСЖ повинен починати все спочатку в Мюнхені

Керманич парижан прокоментував поразку від Баварії.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА французький Парі Сен-Жермен на власному полі напередодні поступився мюнхенській Баварії.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє після завершення гри прокоментував невдачу своєї команди.

"Звичайно, що в нас присутнє розчарування, але ми всі знали, що за підсумком сьогоднішнього матчу для жодної з команд не відбудеться ні кваліфікації до наступного раунду, ані вибуття з турніру.

Нам потрібно буде побачити через три тижні, у якому стані перебуватиме наша команда, щоб мати змогу зіграти матч-відповідь так само, як ми провели останні півгодини сьогодні.

ПСЖ було важко вивести м’яч зі своєї половини й грати без вертикальності, яка потрібна нам у матчах проти суперників подібного рівня. Ми мали дуже важкий перший тайм. Прикро через поразку, але наприкінці гри були 25 хвилин, упродовж яких команда показала себе дуже добре, тож ми повинні починати все спочатку в Мюнхені", — заявив французький фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.