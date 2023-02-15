Канселу: Чутки про те, що я побився з Гвардіолою — брехня

Захисник Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на полі суперників напередодні здолала французький Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Захисник "Рекордмайстера" Жоау Канселу після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Чутки про те, що я побився з Гвардіолою — брехня. Я просто не відчував себе важливим для Манчестер Сіті в останніх матчах до трансферу. Тоді я мав розмову з тренером, і він вислухав мене, після чого ми вирішили, що найкраще для мене — піти.

Мені подобаються нові виклики. Я дуже задоволений своїми виступами в Англії й вдячний Пепу та клубу, тому що вони дали мені все. Манчестер Сіті — це клуб, який я ніколи не забуду. А наприкінці сезону, можливо, я зможу повернутись назад.

Я не отримував жодних пропозицій від Реала. Мені приємно говорити про такі чутки, тому що це один із найкращих клубів у світі, а це означає, що я роблю все правильно в своїй кар’єрі.

Що ж до сьогоднішнього матчу, то ПСЖ — це команда, яка має багато індивідуальних талантів та сповнена довершеними гравцями, які здатні робити те, що інші не можуть. Ми повинні залишатись командою, щоб знову перемогти їх у Мюнхені", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.