Коман: Баварія мала право претендувати на більше в першій половині, а в кінці мала дякувати долі за вдачу

Форвард Баварії прокоментував перемогу над ПСЖ.

Мюнхенська Баварія напередодні переграла французький Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСЖ — Баварія 0:1 Відео голу та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "Рекордмайстера" Кінгслі Коман, на рахунку якого єдиний м’яч у цій зустрічі, після завершення гри прокоментував перемогу своєї команди.

"Перемогу над суперником такого рівня завжди приємно здобувати на чужому полі. Але, із урахуванням перебігу подій у матчі, ми, можливо, мали право претендувати на більше в першій половині, а в кінці маємо дякувати долі за вдачу.

Саме тому ми справді задоволені цим підсумковим рахунком 1:0. Мій гол — це те, над чим ми багато працюємо на тренуваннях: бокові гравці підтягуються до центру штрафного, коли у партнера на протилежному фланзі є можливість виконати подачі. Дейвіс виконав справді ідеальний пас, який мені було легко завершити туди, де воротареві було важко врятувати ворота.

Це відчуття дійсно особливе, бо ПСЖ — це клуб, де я виріс. Париж — це моє місто, тож було складно святкувати забитий м’яч. Але в підсумку ми задоволені перемогою, і я сподіваюся, що вихід до наступного раунду буде лише питанням часу", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 8 березня на Альянц Арені.