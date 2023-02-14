Поттер: У змаганнях на вибуття може статися все, що завгодно

Наставник "синіх" поділився своїми думками напередодні матчу проти дортмундської Боруссії.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Це фантастична можливість для нас. Ми маємо бачити це таким чином. Це буде важкий матч проти якісного суперника, але водночас багато хто з нашої команди вигравав Лігу чемпіонів, вони це пережили. Вони точно захочуть битися. Це цікаво для нас.

У змаганнях на вибуття може статися все, що завгодно. Це дві гри. Для нас немає сенсу заглядати надто далеко за межі Дортмунда. У нас є можливість обіграти Боруссію, але це також сильна команда, здатна досягти результату і в Європі. Ми повинні це розуміти і їхати до Дортмунда з хвилюванням, з покорою, з повагою та намагатися досягти позитивного результату.

Гравці впевнені у собі, вони працелюбні, вони вірять у себе, але вони також знають, що у футболі потрібно заслужити право на перемогу. Ми їдемо туди саме з таким підходом", — наводить слова Поттера прес-служба "синіх".

Зазначимо, що у цьому матчі може взяти участь вінгер збірної України Михайло Мудрик, для якого це може бути дебют у Лізі чемпіонів у складі "синіх".

Нагадаємо, матч Боруссія Д — Челсі відбудеться завтра, 15 лютого, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.