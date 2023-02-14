Поттер: У змаганнях на вибуття може статися все, що завгодно

14 лютого 2023

Грем Поттер, Getty Images

Наставник "синіх" поділився своїми думками напередодні матчу проти дортмундської Боруссії.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Це фантастична можливість для нас. Ми маємо бачити це таким чином. Це буде важкий матч проти якісного суперника, але водночас багато хто з нашої команди вигравав Лігу чемпіонів, вони це пережили. Вони точно захочуть битися. Це цікаво для нас.

У змаганнях на вибуття може статися все, що завгодно. Це дві гри. Для нас немає сенсу заглядати надто далеко за межі Дортмунда. У нас є можливість обіграти Боруссію, але це також сильна команда, здатна досягти результату і в Європі. Ми повинні це розуміти і їхати до Дортмунда з хвилюванням, з покорою, з повагою та намагатися досягти позитивного результату.

Гравці впевнені у собі, вони працелюбні, вони вірять у себе, але вони також знають, що у футболі потрібно заслужити право на перемогу. Ми їдемо туди саме з таким підходом", — наводить слова Поттера прес-служба "синіх".

Зазначимо, що у цьому матчі може взяти участь вінгер збірної України Михайло Мудрик, для якого це може бути дебют у Лізі чемпіонів у складі "синіх".

Нагадаємо, матч Боруссія Д — Челсі відбудеться завтра, 15 лютого, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.

Источник: ФК Челси

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