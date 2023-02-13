Поттер: Челсі повинен отримати вдалий результат у Дортмунді. У моїй роботі нема довгострокового плану

Тренер Челсі прокоментував невдалі результати команди напередодні матчу з Дортмундом.

Головний тренер Челсі Грем Поттер поспілкувався з пресою напередодні матчу 1/8 Ліги чемпіонів між Челсі та дортмундською Боруссією. Матч пройде у Німеччині у середу, 15 лютого, і розпочнеться о 22:00.

"У нас є можливість обіграти Дортмунд, але вони також є сильною командою, яка також здатна домогтися результату. Ми повинні це розуміти, їхати в Дортмунд зі скромністю, з повагою і намагатися отримати результат. Очевидно, що це важкий матч проти якісного суперника. Але в той же час у нашій команді є хороші гравці.

Довгострокового плану не існує у цій роботі. Ви повинні визнати, що є довгострокова перспектива, але є короткострокова та середньострокова перспектива, які є складними для нас з точки зору результатів. Ми всі хочемо перемогти, всі ми і вболівальники", — передає слова коуча видання Evening Standard.

Відзначимо, що після лондонського дербі з Вест Гемом Поттер висловив невдоволення діями арбітра.