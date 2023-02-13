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Зюле: Боруссія не вважає себе аутсайдером в матчах з Челсі

13 лютого 2023

НІКЛАС ЗЮЛЕ

Німець розповів про настрій команди перед матчами ЛЧ.

Захисник Боруссії Дортмунд Ніклас Зюле поділився думками перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

"У Челсі є свої неповторні якості. Їхній склад дуже небезпечний, а за зиму вони значно посилилися. Однак ми їх поважаємо, але не боїмося.

Ми не вважаємо себе аутсайдерами у цьому матчі. Якщо ми виявимо сміливість та віримо у свої сили, то зможемо далеко пройти", — цитує Нікласа Зюле пресслужба УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00. Зустріч у відповідь команди проведуть у Лондоні 7 березня.

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