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Піолі: Конте — відмінний тренер і один з небагатьох колег, які дзвонили мені, щоб привітати з перемогою у Серії А

13 лютого 2023

Стефано Піолі та Антоніо Конте, GETTY IMAGES

Італієць висловився напередодні матчу в Лізі чемпіонів зі "шпорами".

Головний тренер Мілана Стефано Піолі висловився про поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Тоттенгемом.

"Якщо ми хочемо перемогти, то в цій грі нам потрібен високий рівень інтенсивності та технічної майстерності. Ми готуватимемося саме до цього. Нас чекає складний виклик, але він неминучий для гри 1/8 фіналу.

Антоніо Конте — відмінний тренер і один з небагатьох колег, які дзвонили мені, щоб привітати з перемогою у Серії А минулого року.

Тиждень тому вони обіграли Сіті, але ми не кращі й не гірші за них. Це буде велика гра, в якій ми маємо добре зіграти. Ми вважаємо, що рівні Тоттенгему. Виграти Лігу чемпіонів — це мрія, але зараз про це думати марно.

Скасування правила виїзного гола? Це змінює не так вже й багато – тепер ви знаєте, що якщо ви пропустите гол удома, прохід далі вже не недосяжний. Я підготував команду до всіх деталей гри, тому що деталі мають значення", — сказав Піолі.

Матч Мілан – Тоттенгем відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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