Мудрик — найшвидший футболіст групового етапу Ліги чемпіонів

Прес-служба Ліги чемпіонів у своєму офіційному твіттері опублікувала список найшвидших футболістів за підсумками групового етапу турніру.
Рейтинг очолив вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який розвинув швидкість 36,6 км/год.
Разом із ним перше місце ділить гравець Барселони Усман Дембеле. Трійку найкращих замикає вінгер Мілана Рафаель Леау – 36,5 км/год.
Зазначимо, що два найшвидші футболісти продовжать виступи в єврокубках у Лізі Європи, оскільки їхні клуби вилетіли з Ліги чемпіонів.
Крім них у топ-10 потрапили Федеріко Вальверде, Нуно Тавареш, Альфонсо Девіс, Карім Адейємі, Мусса Діабі, Рафа Сілва та Тео Ернандес.
Раніше стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.