Стрічка новин

21:57

Мудрик — найшвидший футболіст групового етапу Ліги чемпіонів

16:35

Юнацька ліга УЄФА: Шахтар зіграє з Хайдуком, Рух — з Інтером

15:26

Де Лігт — про матчі з ПСЖ: Свято для всіх любителів футболу

23:45

Спаллетті: Раді, що уникли зустрічі з ПСЖ

22:45

Терзич: На нас чекає битва з англійською топкомандою

19:48

Нагельсманн — про ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів: Наш ідеальний груповий етап не був винагороджений

18:36

Кан — про матчі з ПСЖ в Лізі чемпіонів: Здається, це доля

17:47

Мюллер — про ПСЖ: Це буде велика гра

17:18

Клопп: Тільки уявіть, якою буде атмосфера на матчах з Реалом

14:39

Директор Манчестер Сіті: Хочемо виграти Лігу чемпіонів, але перемога в АПЛ важливіша