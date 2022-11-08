Мудрик — найшвидший футболіст групового етапу Ліги чемпіонів

08 листопада 2022

Михайло Мудрик, Getty Images

Український вінгер ділить перше місце із гравцем Барселони Усманом Дембеле.

Прес-служба Ліги чемпіонів у своєму офіційному твіттері опублікувала список найшвидших футболістів за підсумками групового етапу турніру.

Рейтинг очолив вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який розвинув швидкість 36,6 км/год.

Разом із ним перше місце ділить гравець Барселони Усман Дембеле. Трійку найкращих замикає вінгер Мілана Рафаель Леау – 36,5 км/год.

Зазначимо, що два найшвидші футболісти продовжать виступи в єврокубках у Лізі Європи, оскільки їхні клуби вилетіли з Ліги чемпіонів.

Крім них у топ-10 потрапили Федеріко Вальверде, Нуно Тавареш, Альфонсо Девіс, Карім Адейємі, Мусса Діабі, Рафа Сілва та Тео Ернандес.

Раніше стали відомі результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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