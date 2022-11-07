Ліверпуль — Реал, ПСЖ — Баварія: стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Традиційно 16 команд було поділено на два кошики (сіяні та несіяні), залежно від успішності їх виступів на груповому етапі.
Список сіяних команд: Наполі (Італія), Порту (Португалія), Баварія (Німеччина), Тоттенгем (Англія), Челсі (Англія), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Бенфіка (Португалія).
Список несіяних команд: Ліверпуль (Англія), Брюгге (Бельгія), Інтер (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Мілан (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Боруссія Д (Німеччина), ПСЖ (Франція).
У ході жеребкування утворилися такі пари:
РБ Лейпциг (Німеччина) — Манчестер Сіті (Англія)
Брюгге (Бельгія) — Бенфіка (Португалія)
Ліверпуль (Англія) — Реал (Іспанія)
Мілан (Італія) — Тоттенгем (Англія)
Айнтрахт (Німеччина) — Наполі (Італія)
Боруссія Д (Німеччина) — Челсі (Англія)
Інтер (Італія) — Порту (Португалія)
ПСЖ (Франція) — Баварія (Німеччина)
Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 14-15 та 21-22 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 7-8 і 14-15 березня.