Ліверпуль — Реал, ПСЖ — Баварія: стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Представляємо вашій увазі результати жеребкування найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Сьогодні, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Традиційно 16 команд було поділено на два кошики (сіяні та несіяні), залежно від успішності їх виступів на груповому етапі.

Список сіяних команд: Наполі (Італія), Порту (Португалія), Баварія (Німеччина), Тоттенгем (Англія), Челсі (Англія), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Бенфіка (Португалія).

Список несіяних команд: Ліверпуль (Англія), Брюгге (Бельгія), Інтер (Італія), Айнтрахт (Німеччина), Мілан (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Боруссія Д (Німеччина), ПСЖ (Франція).

У ході жеребкування утворилися такі пари:

РБ Лейпциг (Німеччина) — Манчестер Сіті (Англія)

Брюгге (Бельгія) — Бенфіка (Португалія)

Ліверпуль (Англія) — Реал (Іспанія)

Мілан (Італія) — Тоттенгем (Англія)

Айнтрахт (Німеччина) — Наполі (Італія)

Боруссія Д (Німеччина) — Челсі (Англія)

Інтер (Італія) — Порту (Португалія)

ПСЖ (Франція) — Баварія (Німеччина)

Нагадаємо, перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 14-15 та 21-22 лютого. Матчі-відповіді пройдуть 7-8 і 14-15 березня.