Шахтар — РБ Лейпциг. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Чергову сторінку в історії стосунків донецького Шахтаря на колективів із Німеччини було написано напередодні. Напевно, це був виключний випадок гри за участі команди Ігора Йовічевіча в цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА, коли навіть базову ідею керманича "гірників" було важко відслідкувати за ходом протистояння. Марко Розе в особистій дуелі тренерів був на крок попереду свого візаві, а його команда просто зіграла на тому самому рівні, що й очікували від неї побачити ще на початку вересня. На жаль для нас, Лейпциг розігрався саме після зміни тренерів, і хоча й не виглядав аж надто нездоланним, проте не для українського колективу звітного вечора.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Війська Польського (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк





Анатолій Трубін — 5,5. У Трубіна були й більш важкі протистояння з точки зору кількості гольових моментів із боку суперників, варто пригадати лишень ті самі матчі проти Боруссії Менхенгладбах Марко Розе. Цього ж вечора він рятував, як міг, під час першого тайму, проте партнери по захисту все одно давали суперникам створювати нагоди, і ті в підсумку перетворили майже кожну з них у другій половині в забитий м’яч. Безпосередньо до Анатолія претензії можна було висловити за гол Андре Сілви, бо тоді то був ближній кут.

Юхим Конопля — 5,0. Особливих сподівань побачити українського правого захисника в стартовому складі команди Йовічевіча, якщо чесно, то дуже-то й було, проте на тлі пошкодження Конопля все ж таки з’явився на футбольному полі. Його дії були більш спрямованими на атаку, бо інакше б, разом із Петряком, вони б завалили правий фланг нападу Шахтаря. Але зрештою жодної конкретики в завершальній третині ми не побачили, а на початку другого тайму стан здоров’я гравця все ж таки підштовхнув керманича до його заміни.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 5,0. Центр захисту "гірників" у цьому матчі зіграв напрочуд контраверсійно, або як інакше можна висловитись про той факт, що вряди-годи пара футболістів у цій позиції майже не припускалась помилок під час розбудови атак, проте так кепсько грала за найменшого натяку на нешаблонність ходу думок суперників? Бондарю при цьому ще й не пощастило підставити голову під удар від Ольмо в другій половині гри, за що на нього записали автогол. Утім, цей епізод змусив потім ще раз переглянути м’яч від Андре Сілви, і там дійсно дії захисника Шахтаря було важко пояснити. Із іншого боку, Матвієнко особливим нічим не відзначався, проте й разючих помилок не припускався.

Богдан Михайліченко — 5,0. Майже не долучався до атакувальних дій лівий фланговий захисник "гірників", хоча й інколи ситуації цього кричуще вимагали. Михайліченко так і завершив гру без жодної виграної боротьби будь-якого штибу проти суперників, і лишень кілька разів устигав учасно втрутитись до їхнього розіграшу в межах штрафного Шахтаря.

Тарас Степаненко — 5,5. Там, де з’являються майстерні у володінні м’ячем та помітно більш швидкі суперники в центральній зоні, опорному півзахисникові Шахтаря від матчу до матчу стає все дедалі важче їм протистояти. Цього разу Нкунку та Собослаї фактично знущались із українця, і хоча кілька дуелей проти них він усе ж таки залишив за собою, проте створених моментів було цілком достатньо для замовлення проблем у захисті Шахтаря.

Іван Петряк — 5,0. Наскільки би багато критики не збирав що власної гри Олександр Зубков, його відсутність навіть у заявці на звітну гру була дуже помітною, у порівняні з ефективністю, що її продемонстрував Петряк. Повернувшись до України, Іван має унікальний шанс закріпитись у складі чинних чемпіонів, проте скільки б він не з’являвся на полі за часи осінньої частини сезону, упевненості в його майбутньому в клубі не додається. Цього разу знову були неякісні спроби завершення та передачі аби куди у вирішальний момент.

Артем Бондаренко — 5,5. Не можна було сказати, що й гра іншого вихованця донеччан якимось чином вирізнялась на фоні партнерів. Бондаренко виконав багато роботи в побудові атак (точніше їх спробах), фактично замінивши за цими функціями Степаненка, однак ні до чого конкретного це не призвело. У підсумку, маючі більш-менш стабільні показники записати, до свого активу цей матч Артем так само не може.

Георгій Судаков — 4,5. Якщо під час першої зустрічі між цими командами добряче наварив Гулачі, то в звітному матчі цю роль вже не на користь Шахтарю виконав український півзахисник. Саме Судакова обікрав Нкунку незадовго до голу, тож певну кількість удалих дій у подальшому перебігу протистояння від Георгія цей момент добряче зіпсував на загальному тлі. Йовічевіч зрештою замінив свого підопічного, бо з центральної ланки саме він випадав найбільш помітно.

Михайло Мудрик — 6,0. Особливих варіантів у атакувальних діях в Шахтаря, окрім безпосереднього залучення Мудрика в підготовчій та завершальних стадіях, не було помітно. А оскільки нападник має передостанній показник відсотку ігрового часу з м’ячем у ногах серед усіх гравців стартового складу "гірників", то можна здогадатись, наскільки важко йому було знаходити простір бодай у якісь ділянці поля. Лише один постріл за матч, хоча й дуже високої якості виконання, не той показник, який міг би допомогти команді змінити хід зустрічі.

Лассіна Траоре — 5,0. Доволі кмітливо грав буркінійський нападник у матчі проти Селтіка, коли його рівно таким самим чином намагались тримати поміж собою захисники суперників, і аж надто невдало діяв Траоре в звітній грі приблизно за схожих вихідних умов. Кудись подівся інстинкт хижака в Лассіни після важкої травми, тож він достатньо важко знаходить гарні нагоди для голу, та й якщо робить це, то занадто довго ухвалює рішення. Кілька непоганих випадів Шахтаря через це були змарновані лише під час цієї гри.

Данило Сікан, Невен Джурасек, Лукас Тейлор — велика партія замін від Йовічевіча помістилась якраз поміж другим та третім пропущеними м’ячами, тож виконати своє першочергове завдання так і не змогла. Із цієї групи виконавців помітним був виключно Сікан, та й те тільки через протистояння проти Гвардіола наприкінці зустрічі.

Андрій Тотовицький, Дмитро Криськів — останні заміни від Шахтаря виглядали виключно як можливість випустити гравців як-то кажуть під "призові", які за такої гри команді все одно не були передбачені.

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