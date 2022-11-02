Анчелотті повторив рекорд Алекса Фергюсона за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів

На рахунку італійського фахівця 102 перемоги, не рахуючи міланського дербі у сезоні-2004/05.

У матчі останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 мадридський Реал розгромив Селтік з рахунком 5:1 та вийшов до плей-оф турніру з першого місця у групі F.

Завдяки цій перемозі нинішній головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті зрівнявся із легендарним керманичем Манчестер Юнайтед сером Алексом Фергюсоном за кількістю перемог у поєдинках ЛЧ.

Італійський і шотландський спеціалісти мають по 102 перемоги в матчах найпрестижнішого єврокубка, що є рекордом турніру.

Варто зазначити, що у випадку з Анчелотті, як повідомляє статистичкий портал Opta, не береться до уваги технічна перемога в міланському дербі в сезоні-2004/05.

Нагадаємо, що тоді матч завершився внічию, проте згодом УЄФА присудив Мілану перемогу через те, що фанати Інтера кидали фаєри на поле.

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