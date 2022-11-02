Стрічка новин

22:43

Йовічевіч: Коли грає Дніпро-1, коли грає Динамо — ми маємо бути усі разом, бо це Україна

22:15

Шахтар — Лейпциг 0:4 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

22:12

Реал Мадрид — Селтік 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

21:45

Жиру очолить атаку Мілана у матчі проти Зальцбурга

21:39

Шахтар із розгромом поступився РБ Лейпциг

21:35

Реал Мадрид розгромив Селтік і зберіг перший рядок у групі Ліги чемпіонів

20:50

Модрич встановив рекорд Ліги чемпіонів

20:23

Вернер травмувався і був замінений у першому таймі матчу з Шахтарем

19:28

Шахтар — Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

18:30

Конопля, Петряк та Траоре зіграють з перших хвилин проти РБ Лейпциг