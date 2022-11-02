Реал Мадрид — Селтік 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

У матчі останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 мадридський Реал розгромив Селтік з рахунком 5:1.
Завдяки цій перемозі підопічні Карло Анчелотті зберегли підсумковий перший рядок у квартеті F, залишивши позаду РБ Лейпциг.
До вашої уваги відео всіх голів матчуРеал Мадрид — Селтік у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:
Реал Мадрид - Селтік 5:1
Голи: Модрич, 6 (пен.), Родріго, 20 (пен.), Асенсіо, 51, Вінісіус, 61, Вальверде, 71 — Жота, 74
Попередження: ... - O'Райлі, Фурухасі
На 34-й хвилині Юранович (Селтік) не реалізував пенальті