Реал Мадрид — Селтік 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

02 листопада 2022

Реал Мадрид — Селтік 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.11.2022

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонов 2 листопада 2022, 19:45.

У матчі останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 мадридський Реал розгромив Селтік з рахунком 5:1.

Завдяки цій перемозі підопічні Карло Анчелотті зберегли підсумковий перший рядок у квартеті F, залишивши позаду РБ Лейпциг.

До вашої уваги відео всіх голів матчуРеал Мадрид — Селтік у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23:

Реал Мадрид - Селтік 5:1
Голи: Модрич, 6 (пен.), Родріго, 20 (пен.), Асенсіо, 51, Вінісіус, 61, Вальверде, 71 — Жота, 74

Попередження: ... - O'Райлі, Фурухасі

На 34-й хвилині Юранович (Селтік) не реалізував пенальті

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